Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Le Fonds de vaccins anti-COVID-19, au 29 juillet à 17h00 (heure locale) a reçu 8.418 milliards de dôngs (y compris des devises converties), soit plus de 366 millions de dollars, selon son Comité de gestion.

Ces dons ont été offerts par 491.185 organisations et particuliers. Les fonds collectés seront utilisés pour acheter, importer, rechercher, produire des vaccins et vacciner la population.



Pour assurer la transparence, le Comité de gestion rend publique la liste de tous les donateurs à ce jour. C’est une base pour que les autorités fiscales calculent les dépenses déductibles lors de la détermination du revenu des entreprises.

Selon le ministère de la Santé, le pays a besoin de 150 millions de doses de vaccins pour atteindre l’immunité collective (quelque 75% de la population vaccinée). Le total des financements est estimé à plus de 25.000 milliards de dôngs, soit environ 1,08 milliard de dollars. Concrètement, plus de 900 millions de dollars seront destinés à acheter des vaccins, le reste sera alloué au transport, à la conservation, à la distribution et à l’injection. Le budget de l’État consacré au projet de vaccination est estimé à environ 690 millions de dollars.

Le gouvernement a ainsi décidé de créer un Fonds de vaccins anti-COVID-19 dans le but de collecter les donations de manière efficace auprès de sa population pour, avec les ressources de l'État, réaliser efficacement la ''stratégie vaccinale'', comprenant l'achat et l'importation de vaccins, le transfert de technologies de recherche et de production de vaccins dans le pays pour vacciner les gens.

Le Fonds a été officiellement inauguré 5 juin.. - VNA