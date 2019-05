Cérémonie de présentation du programme du Fonds communautaire Aviva à Ho Chi Minh-Ville. Photo : internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La Croix-Rouge du Vietnam et la sarl d’assurance-vie Aviva Vietnam a présenté le 6 mai à Ho Chi Minh-Ville le programme du Fonds communautaire Aviva.

Ce Fonds communautaire Aviva, un programme de responsabilité sociale du groupe d’assurance Aviva basé à Londres, financera 50 projets au Vietnam en 2019.

Le fonds fournira 3 milliards de dongs (129.000 de dollars) à 50 projets dans les domaines de l'environnement, de l'éducation et de la santé communautaire.

Lors de la présentation dudit programme à Ho Chi Minh-Ville, le directeur général d'Aviva Vietnam, Paul George Nguyen, a déclaré que les projets communautaires produiraient certains effets lorsqu'ils seront mis en œuvre par des personnes et organisations des localités concernées.

La présidente de la Croix-Rouge du Vietnam, Nguyen Thi Xuan Thu a tenu en haute estime des efforts d’Aviva en faveur d’une communauté meilleure via des programmes et actions concrets. En tant que partenaire stratégique du Fonds communautaire Aviva, la Croix-Rouge du Vietnam espère qu’elle pourra prendre part à la concrétisation des idées et projets, a-t-elle noté.

A cette occasion, Ian Gibbons, consul général du Royaume-Uni à Ho Chi Minh-Ville a précisé que le Royaume-Uni et le Vietnam entretenaient des relations bilatérales durables dans de nombreux domaines, notamment la politique, l'économie et la société. Leurs liens ont été renforcés grâce à de nombreux échanges et activités de promotion commerciale entre entreprises et organismes de gestion de deux pays.

Outre l'investissement, les entreprises britanniques ont toujours fait des efforts pour mettre en pratique leur responsabilité sociale au Vietnam. Ainsi, la coordination entre Aviva avec une organisation aussi prestigieuse que la Croix-Rouge du Vietnam créera des opportunités pour promouvoir des projets communautaires au bénéficie des habitants locaux. -VNA