Photo : VNA

Berlin (VNA) – Le film vietnamien "Miên ky uc", connu sous le nom de Memoryland en anglais du réalisateur Bui Kim Quy, a commencé à être présenté au public allemand le 14 février dans le cadre du 72e Festival international du film de Berlin (Berlinale) qui se déroule du 10 au 20 février en Allemagne.

D'une durée de 99 minutes, Memoryland présente la culture et le mode de vie traditionnels vietnamiens conservés par les villageois du Nord. L'amour, la vie et la mort sont explorés à travers les yeux des agriculteurs locaux.

La représentante de la coproduction, Mai Nguyen, directrice de la compagnie Scarlet Visions à Munich (Allemagne), a déclaré que Memoryland souhaitait aussi faire véhiculer le message d'amour entre les gens.

Photo : Rainbow



Le 72e Festival international du film de Berlin attire la participation de plus de 250 films de 69 pays et territoires. Le film Memoryland a concouru dans la catégorie "Forum" de l'événement de cette année. Selon le plan, ce film est présenté lors de 5 séances dans 5 cinémas à Berlin du 14 au 19 février.

Crée depuis 1951, la Berlinale, le Festival du film international à Berlin, est l'un des grands festivals internationaux de cinéma aux côtés de ceux de Cannes et de Venise. Chaque année, plus de 400 films sont présentés aux spectateurs. Avec plus de 330.000 billets vendus, la Berlinale n’est pas uniquement un rendez-vous de l’industrie cinématographique. Elle bénéficie - et de loin - du public le plus nombreux du monde.

Après la Berlinale, Memoryland sera en compétition au Festival du film Doc Fortnight au Musée des arts modernes à New York (aux Etats-Unis) vers la fin de ce mois. – VNA