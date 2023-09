Le Festival Vietnam-République de Corée s’ouvre à Da Nang . Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Le festival Vietnam-République de Corée a débuté le 7 septembre dans la ville balnéaire centrale de Da Nang.

Plusieurs échanges culturels et culinaires et activités de divertissement auront lieu au cours de l'événement de trois jours, notamment des spectacles de costumes traditionnels, de l'art, des danses et des jeux folkloriques.

Le vice-président du Comité populaire municipal Tran Chi Cuong, également chef du comité d'organisation du festival, a déclaré que durant plus de trois décennies de l'établissement des relations diplomatiques, les relations entre le Vietnam et la République de Corée avaient obtenu des résultats fructueux dans de nombreux domaines.

La République de Corée occupe actuellement la première place en matière d'investissement direct étranger (IDE) au Vietnam. Les domaines de la culture et du sport sont devenus un pont reliant les peuples des deux pays.

Présent à l'événement, le consul général de la République de Corée à Da Nang, Kang Boo Sung, s’est déclaré convaincu que le festival serait une occasion d'approfondir la compréhension mutuelle, de renforcer la bonne volonté et de développer les relations entre les deux. Le consulat général de la République de Corée continuera de mettre en œuvre des activités visant à renforcer davantage la compréhension et la coopération entre les deux pays, a-t-il ajouté. -VNA