Cérémonie d'ouverture du Festival touristique de l'ao dai de Hanoï 2023. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Festival touristique de l'ao dai de Hanoï 2023 a officiellement commencé le 27 octobre dans la zone piétonne autour du lac de Hoan Kiem (Épée restituée), mettant en valeur la beauté élégante de l'ao dai (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes) et le tourisme de la capitale.



La cérémonie d'ouverture, sur le thème "Explorer la beauté de Hanoï", a présenté des chants, des danses et des spectacles reflétant les valeurs culturelles et spirituelles de Hanoï et du Vietnam en général. L'événement transmet un message d'amour pour l'ao dai, ainsi que la responsabilité de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles de la nation.



Les visiteurs ont l'occasion d'admirer un spectacle de couleurs vives, grâce aux collections d'ao dai de différentes couleurs et styles conçues par des stylistes renommés et des marques de mode de tout le pays, telles que Viet Bao, Quang Hoa, Cao Minh Tien, Ngoc Han, OZ Design House et La Sen Vu.



Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Ha, a affirmé que le Festival touristique de l'ao dai de Hanoï aurait lieu chaque année.



"Cet événement culturel vise à préserver et à développer les valeurs culturelles traditionnelles, à explorer et à honorer la beauté distincte de la culture vietnamienne à travers l'ao dai, symbole de la femme vietnamienne. Ce festival définit une nouvelle direction et contribue à positionner le tourisme du Vietnam, en particulier de Hanoï, comme une destination prisée et privilégiée des voyageurs nationaux et internationaux, devenant ainsi l'une des meilleures destinations mondiales", a-t-elle ajouté.



En plus de la cérémonie d'ouverture colorée, diverses activités culturelles auront lieu pour célébrer la beauté de la tunique traditionnelle vietnamienne, notamment une exposition de photos et des stands présentant des collections d'ao dai, un défilé d'ao dai réunissant 600 femmes de Hanoï, un forum sur les orientations et le développement de l'ao dai dans la communauté, ainsi que le renforcement de la connectivité touristique.



Le festival se tiendra jusqu'au 29 octobre. -VNA