Un numéro artistique lors de la cérémonie d'ouverture du festival du Têt Viêt 2022. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Festival Têt Viêt 2022 (3e édition) honorant la cuisine et la culture vietnamiennes s'est ouvert le 16 janvier à Ho Chi Minh-Ville.

S'exprimant lors de l'événement, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Phan Thi Thang, s’est réjouie de l'atmosphère passionnante des premiers jours du Nouvel An et sa confiance en la relance économique post-pandémique de la ville. Le festival a une grande importance pour la ville qui a été officiellement reconnue comme une zone verte et se rétablit dans la nouvelle situation « d'adaptation sûre et flexible et de contrôle efficace de la pandémie », a-t-elle souligné.

Dans le cadre du festival, un programme de présentation des plats du Têt aura lieu de 17h00 à 19h00 les 18, 20, 22, 24 et 27 janvier à la Maison culturelle de la jeunesse dans le 1er arrondissement.

Une performance en montgolfière, un défilé de yachts, un concours de photos en ligne faisant la promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, seront organisés les 22 et 23 janvier dans la ville de Thu Duc.

Un numéro artistique dans le cadre de la rencontre organisée par la Confédération du travail de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

D’ici le 30 janvier, un festival d’achat est organisé sur la plateforme tetviet.visithcmc.vn avec la participation de près de 60 entreprises et plus de 20 localités.

A l’occasion du Nouvel An lunaire, la Confédération du travail de Hô Chi Minh-Ville a organisé le 16 janvier une rencontre pour formuler les vœux et offrir de cadeaux à des travailleurs venus d’autres localités, qui séjournent dans des motels et zones d'hébergement dans la ville. -VNA