Une performance d'art folklorique lors d'un précédent Festival national de musique. Photo : cand.com.vn

Hanoï (VNA) - Le Festival national de musique 2022 débutera le mois prochain dans la province de Dak Lak, a annoncé l'Association des musiciens du Vietnam (VMA).



Des compositeurs de musique, des artistes, des producteurs et des mélomanes de 19 villes et provinces participeront au festival, prévu du 10 au 12 mars à Buon Ma Thuot.



L'événement est organisé par la VMA en collaboration avec le Comité populaire provincial, le Service de la culture, des sports et du tourisme, l'Association de la littérature et des arts et l’antenne de la VMA à Dak Lak.



Il vise à récompenser les artistes exceptionnels, à promouvoir leurs nouvelles œuvres musicales et à encourager continuellement leur créativité dans les domaines de la composition, de la production, de l'interprétation, de la théorie musicale et de la formation.



Dans le cadre du festival, il y aura un séminaire sur le thème "La musique folklorique des Hauts Plateaux du Centre dans la vie musicale d'aujourd'hui", dans le but de chercher à créer des œuvres musicales en phase avec la vie actuelle et d’honorer la musique traditionnelle des ethnies des Hauts Plateaux du Centre.-VNA