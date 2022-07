Une performance du paramoteur au festival. Photo: VNA



Khanh Hoa (VNA) - Le Festival de parapente 2022 s’est ouvert vendredi le 1er juillet à la ville balnéaire de Nha Trang, province de Khanh Hoà, au Centre.

Dans son discours d'ouverture, Dô Van Tiêp, directeur de la sarl Hon En Adventure Sport Tourism, a affirmé que le développement du parapente, et des sports d’aventure en général, contribuerait à diversifier des produits touristiques de luxe à Nha Trang.

Cette activité promeut le mouvement sportif local, mais également est l'occasion pour Nha Trang et Khanh Hoà de figurer sur la carte du parapente du Vietnam et du monde, a-t-il dit.

Le festival comprend des compétitions et performances du parapente et du paramoteur, réunissant la participation d'environ 100 pilotes de clubs nationaux. En outre, les visiteurs peuvent s'inscrire pour faire du parapente avec des pilotes.

Le festival vise à répondre au programme "le tourisme intérieur s’adapte de manière sûre et flexible et contrôle efficacement l’épidémie de COVID-19" lancé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et du Programme d'action touristique de la province de Khanh Hoa en 2022.

Clôture le 3 juillet. -VNA