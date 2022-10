Quang Ninh (VNA) – Le Festival de la saison dorée de Binh Liêu de 2022 aura lieu du 29 octobre au 20 novembre avec des activités reflétant l’identité culturelle des communautés ethniques locales.

Un programme de parapente est prévu au Festival de la saison dorée de Binh Liêu de 2022. Photo: baoquangninh.com.vn



Son prévues de nombreuses activités comme une course sur les routes autour des rizières dorées, le 29 octobre, la fête du riz nouveau prévue le 4 novembre, la finale du concours des costumes traditionnels ; un programme de parapente «Survoler la saison dorée du riz » et un tournoi de football féminin des minorités ethniques, le 5 novembre.

La Semaine culturelle et touristique et la saison dorée du riz du district de Binh Liêu de 2022 ont pour but de développer le tourisme dans le district de Binh Liêu, en particulier au cours des derniers mois de l’année.

C’est aussi une activité qui contribue à promouvoir la beauté culturelle traditionnelle des minorités ethniques vivant à Binh Liêu, afin de faire connaitre le potentiel touristique de la région.

Depuis 2020, le comité populaire du district de Binh Liêu organise le Festival de la saison dorée du riz - une activité culturelle et touristique spéciale, contribuant à promouvoir la nature, les paysages et les traditions culturelles des groupes ethniques locaux.

Situé à 270 km de Hanoi et à 108 km de Ha Long, le district de Binh Liêu est un district montagneux de la province de Quang Ninh (Nord-Est) avec un climat doux toute l’année, une structure topographique diversifiée et de beaux paysages naturels.

Binh Liêu abrite le plus grand nombre de minorités ethniques de la province de Quang Ninh.

Le district conserve encore ses propres caractéristiques culturelles telles que l’art du spectacle de l’ethnie Tày et les anciens chants « San » des ethnies Dao, Soong co et San Chi.

Binh Liêu conserve également l’architecture des villages ethniques dans la commune de Dông Van et la commune de Luc Hôn.

De nombreux villages sont encore intacts, comme le village de Dông Thanh (commune de Hoàng Mô) avec des maisons vieilles de plusieurs siècles. – NDEL/VNA