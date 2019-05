Le Festival de la mer de Nha Trang-Khanh Hoa, dans la province côtière centrale de Khanh Hoa, a fait ses adieux le 14 mai à des milliers de visiteurs avec une performance artistique éblouissante.

Durant quatre jours de fête, une série d’activités culturelles, artistiques et sportives, ont permis de promouvoir les atouts locaux en matière d’économie, de culture et de tourisme auprès des amis nationaux et internationaux.