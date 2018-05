Thua Thien-Hue (VNA) – Dans le cadre du Festival de Huê 2018, dans la soirée du 1er mai, des troupes artistiques internationales ont apporté au public un copieux banquet musical, clôturant la série des activités artistiques de cet événement bisanuel.

L'ensemble folklorique « Sibirskye Uzory » (Russie). Photo : VNA

Au parc Phu Van Lau du Grand Intérieur, l'ensemble folklorique « Sibirskye Uzory » a raconté aux spectateurs des histoires sur la Russie à travers des danses. La troupe polonaise Neptun, de son côté, a supris les spectateurs au pont couvert Thanh Toàn avec un air folklorique vietnamien. C'est la première fois que cette troupe participe au Festival de Hue.

Dans la même soirée, sur la scène dans le palais d’An Dinh, le groupe GEN9 - le premier trio des instruments à cordes modernes du Vietnam, et le violoniste vietnamien Hoang Rob, ont donné un concert intitulé "Mat troi Phuong Dong" (Soleil de l'Orient). Des oeuvres du pop-art et de la musique électronique ont ravi des milliers de spectateurs.

Le même jour, une fête de l’ao dài a eu lieu sur la scène Bia Quoc Hoc pour promouvoir la beauté de cette tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes.

La fête de l’ao dài sous le thème “Huê resplendissante” au Festival de Hue. Photo : VNA

Placé sous le thème “Huê resplendissante”, cet événement était un point d’orgue du Festival de Huê. Il a réuni plus de 10 stylistes des trois régions du pays (Nord, Centre et Sud), qui ont présenté plus de 400 modèles d'"ao dai" à divers motifs et créés à partir de différentes matières.

Du 28 au 30 avril, un programme artistique intitulé « Civilisation de la cité royale » a eu lieu.

Il s’agissait d’un point d’orgue de la 10e édition du Festival de Huê qui a mis en lumière l’histoire du pays depuis le 19e siècle jusqu’à nos jours. Ce programme, qui a prôné les contributions de la dynastie des Nguyên (1802-1945) à l’édification et à la défense de la souveraineté nationale, a mis en valeur cinq patrimoines de Huê que sont la cité royale, la musique de la cour, les xylographies de la dynastie des Nguyen, les documents administratifs de la dynastie des Nguyen, la littérature sur les architectures de la Cour de Hue.

Placé sous le thème "Patrimoine culturel, intégration et développement - Huê, une destination et cinq patrimoines mondiaux", le Festival de Huê a lieu du 27 avril au 2 mai 2018. Il contribue à faire de Thua Thiên-Huê l’un des centres culturels et touristiques du Vietnam, et de Huê "la ville des festivals".-VNA