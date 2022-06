Thua Thiên-Huê, 21 juin (VNA) - Le Festival de Huê 2022 doit se dérouler du 25 au 30 juin avec huit programmes majeurs et de nombreux événements parallèles, a dévoilé le Comité populaire de la province de Thua Thien-Huê lors d'une conférence de presse tenue le 20 juin.

Le point d'orgue du festival est un programme artistique qui ouvre le festival sur la place Ngo Môn le soir du 25 juin.

Lors dela conférence de presse. Photo : VNA

La cérémonie d'ouverture vise à présenter les valeurs culturelles et les identités de l'ancienne capitale de Huê, et de la province de Thua Thiên-Huê dans son ensemble, qui s'efforce de se développer davantage, selon le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Thanh Binh.

Le service provincial du Tourisme a déclaré qu'environ 200.000 touristes devraient participer aux activités du festival.

Après 20 ans, avec 10 festivals de Huê et 7 festivals des métiers traditionnels de Huê, l'ancienne capitale est devenue une destination incontournable pour les touristes vietnamiens et étrangers, se félicite Nguyên Thanh Binh, vice-président du Comité populaire de la province de Thua Thiên-Huê.

"Les festivals sont pour nous l'occasion de promouvoir la culture huéenne auprès des étrangers. Le festival de Huê est, lui, devenu une grande marque connue dans le monde. Il a contribué pour une part importante au développement touristique local", constate-t-il.

À Huê, l'organisation des festivals est une activité non lucrative qui vise surtout à promouvoir et à perpétuer les valeurs culturelles et patrimoniales de l'ancienne capitale, à stimuler le développement du tourisme et des services touristiques, à créer des emplois et à augmenter les revenus des locaux. -VNA

Huê, qui fut la capitale impériale du Vietnam de 1802 à 1945, abrite cinq patrimoines reconnus par l'UNESCO, que sont le complexe de la citadelle de Huê - patrimoine culturel mondial ; la nha nhac (musique de la cour royale de Huê) - patrimoine culturel immatériel ; les tablettes de bois de la dynastie des Nguyên - patrimoine documentaire; les documents administratifs royaux châu ban de la dynastie Nguyên - programme Mémoire du monde pour la région Asie-Pacifique de l'UNESCO ; et les textes littéraires sur l'architecture royale de Huê - patrimoine documentaire.

La citadelle impériale de Huê a été classée deuxième parmi les sept principales attractions touristiques du Vietnam en 2017..-VNA