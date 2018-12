Photo: internet



Da Nang (VNA) – Après deux jours de compétition, les programmes les plus remarquables du festival d’art pour les étrangers ont été présentés le 9 décembre au public de la ville de Da Nang (Centre).

Lors de cette soirée, le comité d’organisation a remis le prix A à deux numéros des candidats chinois Liu Ruili et Zhang Yuying (Chine) et de la Compagnie de services de téléphérique de Bà Nà. Deux prix B, quatre prix C, deux prix d’encouragement et d’autres distinctions ont été remis à d'autres numéros excellents.

Le festival d’art pour les étrangers à Da Nang a eu lieu les 8 et 9 décembre, réunissant des centaines d’artistes, d’acteurs étrangers, professionnels ou amateurs vivant dans cette localité centrale. Ils ont interprété 22 numéros de différents genres tels que solo, chant en choral, danse, chant, théâtre, magique, arts folkloriques, etc.

Mme Nguyen Thi An, vice-directrice du Service municipal de la Culture et des Sports, a tenu en haute estime la qualité des numéros.

Organisé par le Service de la Culture et des Sports de la ville, ce festival visait à promouvoir la culture et les arts des pays qui entretenaient des relations avec Da Nang et à aider ses habitants à avoir une meilleure compréhension des cultures du monde. -VNA