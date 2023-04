Hanoi (VNA) – Du 14 au 16 avril aura lieu le festival intitulé "Couleur vietnamienne" dans la zone piétonne autour du lac de Hoàn Kiêm, à Hanoi.

Le festival “Couleur vietnamienne” se déroulera dans la zone piétonne autour du lac de Hoàn Kiêm, à Hanoi. Photo: hanoimoi.com.vn

Le programme "Couleur vietnamienne" fait partie des 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne, qui auront lieu du 13 au 16 avril à Hanoi.

Cet événement politique important de la capitale vise à célébrer les 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (12/4/1973 - 12/4/2023) ainsi que les dix ans de leur partenariat stratégique (2013 - 2023).

L’espace culturel présentera une variété de produits typiques et de spécialités culinaires des localités vietnamiennes, ainsi que les résultats remarquables de la coopération entre les collectivités vietnamiennes et françaises.

Du 14 au 16 avril, environ soixante stands seront installés dans les rues piétonnes autour du lac de Hoàn Kiêm, se répartissant en trois espaces de promotion consacrés successivement aux villes et provinces vietnamiennes, aux villages de métiers artisanaux et à la gastronomie locale. Il y aura également un espace consacré exclusivement à la coopération franco-vietnamienne.

Cet événement offrira aux visiteurs domestiques et étrangers une expérience riche en culture et gastronomie. En plus de mettre l’accent sur les valeurs traditionnelles et culturelles, "Couleur vietnamienne" soulignera également les efforts de Hanoi et des localités du pays en matière de développement socio-économique. Ce sera une belle occasion d’affirmer les engagements du Vietnam à créer un environnement d’affaires favorable aux investisseurs étrangers. – CVN/VNA