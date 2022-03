Hanoi (VNA) - La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) a proposé au ministère des Transports d’allouer un total de 4,76 billions de dôngs (208,1 millions de dollars) pour réparer et moderniser les ponts et tunnels faibles afin d’augmenter la capacité des trains et d’assurer la sécurité du trafic.

Par rapport aux autres services de transports (routier, aérien et fluvial), le transport par la voie ferrée possède des avantages qui peuvent attirer les touristes domestiques et étrangers. Photo: baophapluat.vn

Selon VNR, le réseau ferroviaire national compte actuellement 28 tunnels dégradés et défectueux qui ont fortement affecté le fonctionnement des trains, dont 22 sur l’axe Hanoi-Hô Chi Minh-Ville, et tous construits pendant la période coloniale (1927-1935).

Comme un autre projet de 7 billions de VND prévoit de réparer neuf tunnels, VNR propose d’allouer des fonds pour réparer et moderniser les 13 tunnels restants avec un capital total estimé à 1,9 billion de dôngs.

D’autre part, VNR a demandé l’allocation de 1,16 billion de dôngs pour améliorer les courbes à petit rayon et gérer le risque de roulement et de chute de pierres.

Photo d'illustration: VietnamPlus

En outre, elle a également demandé au ministère de fournir environ 1,7 billion de dôngs pour la réparation et la modernisation des ponts ferroviaires faibles, et de séparer le trafic ferroviaire et routier sur tous les ponts ferroviaires et routiers.

Auparavant, VNR a proposé de consacrer environ 2,38 billions de dôngs pour réparer et moderniser plus de 40 terminaux de passagers et de fret au cours de la période 2022-2023 afin d’améliorer la capacité et l’efficacité du transport routier, facilitant ainsi la reprise du transport après l’épidémie de Covid-19. – VNA