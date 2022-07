Jakarta (VNA) - Le drapeau national du Vietnam a été hissé mercredi 27 juillet au stade de Manahan à Surakarta, au Java central, en Indonésie, marquant la présence officielle de la délégation sportive vietnamienne aux 11es Jeux paralympiques de l’ASEAN (ASEAN Para Games 11).

La délégation vietnamienne prend une pose au parc du monument du Président Hô Chi Minh lors de la cérémonie de départ le 20 juillet. Photo: VNA

Le grand drapeau rouge frappé d’une étoile d’or flotte aux côtés des drapeaux nationaux de 10 autres pays de l’Asie du Sud-Est lors d’une cérémonie marquée par une performance artistique spéciale.Les artistes ont offert au public un grand spectacle portant les caractéristiques de la culture traditionnelle indigène interprétée par les artistes du pays hôte, manifestant les sentiments chaleureux et l’hospitalité du pays composé de milliers d’îles.Lors de la cérémonie de lever du drapeau des 11es ASEAN Para Games, le comité d’organisation du pays hôte a offert des cadeaux de souvenirs aux délégations sportives des autres pays.Avec 14 sports, les 11es ASEAN Para Games se dérouleront du 30 juillet au 6 août. La délégation vietnamienne comprend 153 membres, dont 18 entraîneurs et 120 athlètes qui concourront dans huit sports, à savoir l’athlétisme, la natation, la dynamophilie, le badminton, le tennis de table, les échecs, le judo et le tir à l’arc.Lors des ASEAN Para Games 2017, le Vietnam a remporté 40 médailles d’or, 61 d’argent et 60 de bronze, terminant 4e pour le nombre des médailles. – VNA