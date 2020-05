Chemin de fleurs dans le quartier de Binh Nam, dans le bourg de Binh My, district de Binh Luc, province de Ha Nam. Photo: Le journal électronique de Ha Nam

Ha Nam (VNA) - Après 9 ans de mise en œuvre du programme cible national de la construction de la Nouvelle ruralité, toutes les communes du district de Binh Luc, province de Ha Nam ont répondu aux normes de la Nouvelle ruralité.



Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung vient de signer la décision 584/QD-TTg reconnaissant ce district comme répondant aux normes de la Nouvelle ruralité en 2019.



Pour construire la Nouvelle ruralité, Binh Luc a mobilisé plus de 1.645 milliards de dongs (soit 70 millions de dollars), dont plus de 386 milliards de dongs (plus de 16 millions de dollars) provenant des habitants, représentant 25,46% du total, injectés dans les infrastructures socio-économiques de manière synchrone. La physionomie rurale a bien changé.



Le district a appliqué de nombreux modèles de développement de production de haute efficacité, favorisant l'application des progrès techniques, reliant production, transformation et écoulement des produits pour créer des zones de production concentrées... contribuant à la création d'emplois, augmentant les revenus des habitants. Actuellement, le taux de pauvreté a chuté à 0,92%. -CPV/VNA