Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, rencontre des cadres syndicaux exemplaires. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a rencontré le 20 juillet à Hanoï 90 présidents exemplaires de syndicats locaux de 2019 et 10 cadres syndicaux ayant obtenu le prix Nguyen Van Linh.



Cette rencontre a eu lieu à l’occasion du 90e anniversaire de la fondation du Syndicat vietnamien (28 juillet).



Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, Nguyen Phu Trong a vivement apprécié les réalisations des organisations syndicales des quatre coins du pays. Il leur a souhaité un développement plus rapide pour contribuer davantage au développement et à la défense du pays.



Le secrétaire général du Parti et président vietnamien a salué l’initiative de la Confédération générale du Travail du Vietnam (CGTV) d’organiser des activités significatives pour célébrer le 90e anniversaire de la fondation du Syndicat du Vietnam. Il a aussi déclaré tenir en haute estime la première édition du prix Nguyen Van Linh, laquelle a rendu hommage à 10 cadres syndicaux ayant eu de nouvelles idées et solutions efficientes en faveur des activités syndicales, et d'autres activités pour récompenser 90 présidents exemplaires de syndicats locaux.



A cette occasion, Nguyen Phu Trong a appelé les cadres syndicaux à encourager les travailleurs à améliorer leurs compétences professionnelles, à promouvoir l’esprit disciplinaire, l’innovation et la créativité, en vue de meilleures conditions de vie et d'une meilleure adaptation à la 4e révolution industrielle.



Nguyen Phu Trong a également insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre les maux sociaux et les complots des forces hostiles qui cherchent à saper la grande union nationale.



Il a en outre souligné que les syndicats de tous échelons devaient mieux représenter les travailleurs, mieux protéger leurs droits et intérêts légitimes, en comprenant profondément les réglementations et en participant activement au développement de relations harmonieuses et stables au sein des entreprises.



Le chef du Parti et de l’Etat a par ailleurs recommandé aux cadres syndicaux de continuer d’adopter des réformes pour améliorer l’efficacité de leurs activités, s’adapter à la nouvelle situation et contribuer à l’industrialisation et à la modernisation du pays. -VNA