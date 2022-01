Le Directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental et la délégation observent la vaccination d’enfants dans la station médicale de la commune de Dai Son. Photo : baoyenbai.com.vn

Yen Bai (VNA) – Les 12 et 13 janvier, Takeshi Kasai, Directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, Kidong Park, Représentant en chef de l'OMS au Vietnam, et une délégation du ministère vietnamien de la Santé, ont effectué une visite de travail dans la province de Yen Bai (Nord).



Ils ont travaillé avec des autorités de la commune de Dai Son, district de Van Yen, sur la vaccination contre le COVID-19 et la santé scolaire. Lors de la séance de travail, le Directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a fait part de son impression sur la prévention et le contrôle de l'épidémie ainsi que la mise en œuvre de la campagne de vaccination de la commune et du district.



Le 13 janvier au matin, Takeshi Kasai, Kidong Park et la délégation du ministère de la Santé, conduite par le vice-ministre Tran Van Thuan, ont rencontré des autorités provinciales, dont le secrétaire du Comité provincial du Parti, Do Duc Duy, et le président du Comité populaire provincial, Tran Huy Tuan.



Les autorités de Yen Bai ont remercié l’OMS et le ministère de la Santé pour leur soutien à leur localité. Elles ont déclaré souhaiter continuer de bénéficier d’assistances pour améliorer les capacités professionnelles du personnel médical de la province.



Takeshi Kasai s’est déclaré impressionné par le développement du secteur de la santé de Yen Bai. Il a affirmé que l’OMS soutiendrait et partagerait des informations et des expériences avec le Vietnam ainsi que la province de Yen Bai dans le processus de prévention et de contrôle de l'épidémie.-VNA