Le développement des énergies renouvelables au Vietnam est le plus rapide en Asie du Sud-Est

Les énergies renouvelables devraient devenir la plus grande source d'électricité au monde d'ici 2025, remplaçant les énergies fossiles. Le secteur des énergies renouvelables du Vietnam s'est développé de manière impressionnante pour une production actuelle estimée à plus de 17.000 MW. La centrale solaire Sao Mai - An Giang, d'une puissance totale de 210 MWp, apporte chaque année près de 400 millions de kWh au réseau national. Photo: VNA