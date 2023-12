Hâu Giang (VNA) - Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec la province de Hâu Giang a organisé mardi 12 décembre une cérémonie de lancement d’un projet visant à développer 1 million d’hectares de riz de haute qualité à faible émission de carbone en association avec la croissance verte dans la région du delta du Mékong d’ici 2030.

Récolte de riz à Soc Trang, dans le delta du Mékong. Photo : VNA

Le projet vise à accroître les valeurs, à développer durablement la riziculture du pays, à augmenter les revenus des riziculteurs, à protéger l’environnement et à contribuer à la mise en œuvre de l’engagement environnemental du Vietnam.Dans le cadre du projet, les émissions de gaz à effet de serre provenant de la riziculture devraient être réduites de plus de 10 % et le riz de haute qualité et à faibles émissions représentera plus de 20 % du total des exportations dans l’ensemble de la région rizicole spécialisée.S’exprimant lors de l’événement, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan a souligné que tout au long de la mise en œuvre du projet, de nouvelles politiques seront testées, notamment le paiement de crédits carbone en fonction de la performance, en se concentrant sur une production à faibles émissions liée à la croissance verte, et développer une économie agricole avec une approche circulaire.Lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) au Royaume-Uni en 2021, le Vietnam s’est engagé à réduire ses émissions nettes à zéro d’ici 2050, ce qui pose des défis et des difficultés à la filière riz vietnamienne et nécessite qu’elle change, a indiqué le responsable.La directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam, Carolyn Turk, a déclaré que la mise en œuvre du projet dans la région du delta du Mékong – le grenier à riz du Vietnam – stimulerait la production de riz du pays.Elle a déclaré croire que le projet soutiendrait efficacement les agriculteurs et l’agriculture vietnamiens, ajoutant que l’application de la science et de la technologie devrait contribuer non seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à augmenter la productivité, à réduire les coûts des intrants et à apporter globalement une augmentation de 30% des bénéfices aux agriculteurs, à aider le Vietnam à atteindre ses objectifs en matière de protection de l’environnement et d’amélioration de la vie des agriculteurs ainsi que de la sécurité alimentaire. – VNA