Hanoi (VNA) - Le ministère du Plan et de l'Investissement (MIC) se coordonne avec six partenaires pour développer des options de capitaux étrangers pour travailler avec les 13 villes et provinces du delta du Mékong afin de décider de la taille de 16 projets de développement durable en réponse au changement climatique.

Ces projets nécessitent un montant d’investissement de 94.328 milliards de dôngs (4,1 milliards de dollars, selon les informations officielles).

Le ministère du Plan et de l’Investissement présentera ces projets au gouvernement en juin prochain pour une approbation prévue en décembre prochain.

Ces plans répondent aux orientations en matière d'aménagement du territoire et visent à créer un moteur de développement pour ces localités, à accroître l’alliance interrégionale et à améliorer l'adaptation au changement climatique.

Le delta du Mékong, qui est le plus touché par le changement climatique au Vietnam, comprend la ville de Can Tho et les provinces de Long An, Tien Giang, Dong Thap, Vinh Long, Tra Vinh, Hau Giang, Soc Trang, Ben Tre, An Giang, Kien Giang, Bac Lieu et Ca Mau.- VNA