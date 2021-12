Hanoï (VNA) - Les exportations vietnamiennes de crevettes vers le marché du CPTPP ont tendance à se redresser à la fin de l'année, avec 905,2 millions d’USD estimés le mois dernier.



Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires des exportations de produits de la mer de la province de Ca Mau vers l'Europe a augmenté de 154%. Photo: VOV



Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), le CPTPP (Accord de partenariat transpacifique global et progressiste) est le deuxième débouché pour les crevettes vietnamiennes (après les États-Unis), représentant 25% du total des exportations nationales de ce produit.



De janvier à novembre, les exportations nationales de crevettes vers le marché du CPTPP sont estimées à 905,2 millions d’USD, en baisse de 0,2% en un an. En cette fin d'année, elles ont tendance à se redresser vers les principaux débouchés de ce bloc.



Selon la VASEP, les exportateurs de crevettes du Vietnam ont de nombreux avantages après la mise en œuvre de l'accord CPTPP. Cette année, parmi les 4 principaux débouchés du bloc, les exportations de crevettes vers le Japon se sont lentement redressées, tandis que vers le Canada, l'Australie et Singapour, elles ont connu une bonne reprise. Dans ces trois pays, l'épidémie de Covid-19 est assez bien contrôlée, aussi la demande d'importation de marchandises n'est-elle pas beaucoup affectée.



En 11 mois, le Japon a été le premier importateur de crevettes vietnamiennes au sein du bloc CPTPP avec 534,5 millions d’USD (-4,2%). Les exportations vers le Japon ne sont pas stables en raison de la croissance japonaise instable et de la 4e vague de Covid-19. Les restaurants ont limité leurs opérations, réduisant la demande.



Le Canada est le deuxième marché d'importation de crevettes vietnamiennes au sein du bloc avec 166,5 millions d’USD (-3,6%). Il s’agit d’un pays où la population à un revenu élevé, où la tendance à l'importation de crevettes d'eau chaude d'Asie augmente, donc les opportunités pour les exportateurs nationaux sont nombreuses.



Les exportations de crevettes vers l'Australie sont estimées à plus de 164 millions d’USD entre janvier et novembre (+23,4%). Le Vietnam est actuellement le premier fournisseur de crevettes sur ce marché très prometteur.



Au cours des 3 premiers trimestres de cette année, les exportations nationales de crevettes vers Singapour n'étaient pas stables, mais il y a des signes de reprise en octobre - novembre.



Selon la VASEP, la demande d’importation de crevettes du marché du CPTPP cette année est bonne. Cependant, il sera nécessaire de bien maîtriser l'épidémie de Covid-19 pour que les entreprises stabilisent leur production. Les exportateurs vietnamiens peinent toujours à faire face aux nombreuses difficultés dues à l'épidémie, aux coûts de production et aux frais de transport élevés... -CPV/VNA