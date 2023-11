Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Depuis le 20 octobre, le COVID-19 est officiellement classé comme une maladie infectieuse du groupe B, au même titre que la grippe, la rougeole, la dengue, la coqueluche, la tuberculose, etc.



Le ministère de la Santé a décidé de reclasser l'infection respiratoire aiguë causée par une nouvelle souche de virus corona (COVID-19) en tant que maladie infectieuse du groupe B, conformément à la loi sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses de 2007.



Par conséquent, depuis le 20 octobre, les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 sont mises en œuvre conformément aux dispositions de la loi sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses de 2007 appliquées au maladies du groupe B.



En janvier 2020, le ministère de la Santé avait décidé d'ajouter le COVID-19 à la liste des maladies infectieuses du groupe A. Après près de quatre ans de lutte contre l'épidémie, le COVID-19 est classé désormais comme une maladie infectieuse du groupe B. Les maladies infectieuses du groupe B sont des maladies capables de se propager rapidement et pouvant entraîner la mort.



Depuis le début de l'épidémie, le Vietnam a connu quatre vagues épidémiques, avec plus de 11,6 millions de cas, se classant au 13e rang sur 231 pays et territoires. Sur ce nombre, plus de 10,6 millions de cas ont été déclarés guéris et 43.206 décès ont été déplorés. Le Vietnam a administré 266.532 582.doses de vaccin contre le COVID-19. - VNA