L'usine de la compagnie automobile vietnamienne Truong Hai. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La compagnie automobile vietnamienne Truong Hai (Thaco Group) vient d’annoncer l’exportation de 1.026 voitures de toutes catégories en Thaïlande et au Myanmar en 2020.

Thaco espère également gagner 21 millions dollars grâce aux exportations de composants et de pièces détachées, soit une augmentation de 6,7 millions dollars par rapport à 2019.

Cette année, Thaco a expédié au Myanmar 120 voitures Kia Cerato Deluxe.

Dans le cadre d'un accord de coopération stratégique entre Thaco et Kia Motors Corporation de la République de Corée, Thaco est devenu un centre de fabrication et d'assemblage de cette société sud-coréenne en Asie du Sud-Est pour exporter des voitures et des composants vers les pays dans la région.

La compagnie automobile Truong Hai, située dans la zone économique ouverte de Chu Lai, province de Quang Nam (Centre), distribue actuellement les voitures touristiques et commerciales des marques Kia (Corée du Sud), Mazda (Japon) et Peugeot (France). -VNA