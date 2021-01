Hanoi, 18 janvier (VNA) - Le Conseil électoral national s’est réuni lundi, 18 janvier, en deuxième session sous l’égide de sa présidente Nguyên Thi Kim Ngân, cheffe de l’Assemblée nationale.

Panorama de la deuxième session du Conseil électoral national. Photo : VNA

Les préparatifs pour les élections à l’Assemblée nationale (AN), quinzième législature, et aux Conseils populaires, mandat 2021-2026, avancent et respectent le calendrier fixé, a-t-elle déclaré.

Le Conseil s'était associé au Comité permanent de l’AN, au gouvernement et au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam pour le travail de préparation.

Depuis le 14 janvier, la publication des documents relatifs aux élections des députés de l’AN (15e législature) et aux conseils populaires de tous les niveaux pour le mandat 2021-2026 est terminée.

Le bureau du Conseil électoral national devra prendre en compte les avis des présidents des sous-commissions chargées des documents juridiques, du personnel, des traitements de plaintes, de la sécurité et de la santé. Il doit également préparer la conférence nationale sur les préparatifs du scrutin qui sera, organisée en ligne le 21 janvier prochain, a déclaré la présidente de l'AN, Nguyên Thi Kim Ngân.

Les membres du Conseil ont adopté une résolution sur le formalisme des candidatures, des bulletins de votes et des documents qui seront utilisés lors des prochaines élections. - VNA