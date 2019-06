Photo : kiemsat.vn

Hanoï (VNA) - À l’occasion du 94e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin), le comité central du Front de la Patrie du Vietnam a lancé la 14e édition du concours journalistique «Pour le bloc d’union nationale» 2019-2020.



Les articles participant à ce concours devront refléter les politiques du Parti et de l’État, ainsi que les mouvements du Front de la Patrie du Vietnam pour l’édification et le renforcement du bloc d’union nationale.



Ce concours est ouvert aux journalistes vietnamiens et étrangers, professionnels ou non professionnels, et aux collaborateurs des agences de presse du pays.-VOV/VNA