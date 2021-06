Le concours de design graphique est lancé en ligne le 14 juin. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le concours de créativité et de design du Vietnam 2021 ayant pour thème "Un futur créatif" (Tuong lai sang tao) a été lancé le 14 juin. Il vise à promouvoir l'identité culturelle et la créativité vietnamiennes.

Le concours de créativité et de design du Vietnam 2021 est ouvert aux jeunes vietnamiens âgés de 18 à 30 ans qui doivent soumettre leurs créations en tant qu'individu ou groupe de trois membres maximum.



La date butoir de réception des dossiers est le 18 juillet 2021 à 23h59. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet : https://vfcd.events/vi/



Durant la finale qui devrait se dérouler le 31 juillet, les candidats devront exposer leurs créations au jury et le 3 août, la liste des lauréats pourrait déjà être publiée.



Le comité d’organisation remettra le premier prix d’une valeur de 25 millions de dôngs et trois autres prix d'encouragement de 5 millions de dôngs chacun.



Selon la professeure Julia Gaimster, cheffe du Département de communication et design de l’université RMIT, le concours a pour ambition de découvrir des conceptions innovantes afin de promouvoir l'identité et la culture du Vietnam qui peuvent être facilement adaptées à diverses plateformes ou supports médiatiques.

"L’industrie créative et culturelle joue un rôle clé dans le développement socio-économique du Vietnam. Afin de rendre le Vietnam compétitif sur la scène internationale, le pays doit révéler et mettre en valeur ses jeunes talents créatifs", a-t-elle ajouté.



Le concours organisé par l’université RMIT en partenariat avec l’Institut national des études culturelles et artistiques du Vietnam (Vietnam National Institute for Culture and Arts Studies - VICAS), l’Organisation des Nations unies pour la science, l’éducation et la culture (UNESCO) et COLAB Vietnam dans le cadre du 3e festival de créativité et de design du Vietnam se déroule du 14 juin au 3 août.



Le festival propose une série d’expériences créatives, informatives et inspirantes, dont des visites de patrimoines culturels, des conférences, des séminaires, des expositions et diverses activités en ligne.-CVN/VNA