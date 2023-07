Hanoï (VNA) - Le concert de musique classique Toyota 2023 aura lieu à Hanoï le 5 août et à Ho Chi Minh-Ville le 13 août.



L'Orchestre symphonique du Vietnam (Vietnam National Symphony Orchestra - VNSO) a déclaré le 16 juillet que l’événement verrait la participation du chef d'orchestre Honna Tetsuji et du pianiste soliste Nguyen Dang Quang.



Les recettes en provenance des ventes de billets seront toutes reversées à des étudiants en musique classique dans le cadre des bourses de Toyota pour soutenir les jeunes talents musicaux vietnamiens.



Dans le concert Toyota 2023, le pianiste Nguyen Dang Quang, le chef d'orchestre Honna Tetsuji et l'Orchestre symphonique du Vietnam interpréteront la Rhapsodie sur un thème de Paganini en la mineur, opus 43, et la symphonie no 2 en ré majeur, op. 43.



En plus du concert Toyota 2023, les artistes de VNSO interpréteront un concert d’été à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. L'événement aura lieu le soir du 10 août au théâtre Trung Vuong de la ville de Da Nang (Centre).-VNA