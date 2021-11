Hanoi (VNA) – Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a tenu lundi 22 novembre sa 5e session pour se prononcer sur le compte rendu de la 2e session; la préparation de la session thématique de décembre 2021 et de la 3e session de la 15e législature.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê lors de la 5e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale, le 22 novembre. Photo : VNA

Lors de sa prochaine session thématique, l’Assemblée nationale examinera le projet de loi amendant et complétant certaines dispositions de dix los, le projet d’autoroute Nord-Sud à l’est pour la période 2021-2025, le projet pilote de séparation du dégagement des sites et la réinstallation des projets d’investissement, a rapporté le secrétaire général et président du bureau de l’Assemblée nationale, Bui Van Cuong.

L’Assemblée nationale se penchera également sur le projet de résolution sur l’expérimentation de certains mécanismes et politiques spécifiques sur le développement de la ville de Cân Tho, et le projet d’élaboration des mécanismes et politiques sur les politiques fiscales et monétaires pour soutenir la mise en œuvre du programme de relance et de développement socio-économique, a-t-il poursuivi.

Le secrétaire général Bui Van Cuong a proposé que la session thématique de décembre soit organisée par visioconférence et que les députés votent en ligne les contenus à l’agenda grâce à un logiciel installé sur leur iPad.

Selon le responsable, la session extraordinaire de l’Assemblée nationale devrait se tenir en décembre 2021. Cependant, comme le temps presse, il a suggéré d’organiser cette session au début janvier 2022 pendant environ 4,5 jours.

Concernant la 3e session, l’Assemblée nationale devrait se réunir pendant 18 jours à partir de la fin mai, début juin, sauf les samedis et dimanches, au cours de laquelle elle consacrera 8,25 jours au travail législatif et 2,5 jours aux activités de questions-réponses. Elle prévoit de se réunir en présentiel, sous réserve d’un format en ligne en cas d’évolution complexe du Covid-19.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a déclaré que les avis ont été unanimes à estimer que la 2e session a continué à montrer l’esprit de rénovation et d’amélioration des activités de l’Assemblée nationale.

Le dirigeant a demandé au Comité permanent de l’Assemblée nationale d’anticiper ses préparatifs et de se prononcer dès maintenant sur les contenus et l’ordre du jour de la 3e session.

Il a également fait remarquer que la session thématique de décembre 2021 ne traite que des questions urgentes et impérieuses d’ordre national. Cependant, jusqu’à présent, la tenue d’une telle session reste à confirmer en raison de sa préparation. – VNA