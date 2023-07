Hanoï, 11 juillet (VNA) - La 24e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN) s'ouvrira le 12 juillet, a annoncé le 11 juillet le Bureau parlementaire.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale ouvra le 12 juillet sa 24e session. Photo : VNA

Le président de l’AN, Vuong Dinh Hue, prononcera un discours inaugural et dirigera la réunion, avec les vice-présidents.Le Comité permanent examinera et analysera de nombreux contenus importants.En ce qui concerne l'élaboration des lois, il rendra des avis sur les projets de loi routière et de loi sur l'ordonnance et la sécurité routières.Il examinera et approuvera également le projet de Résolution du Comité permanent de l'Assemblée nationale sur l'org an isation des unités administratives aux niveaux des districts et des communes pour la période 2023-2030.S'agissant des travaux de supervision, le Comité permanent donnera des avis sur la mise en œuvre de la Résolution du 27 septembre 2012 sur le dialogue avec les électeurs des députés et le rapport sur les travaux consacrés aux aspirations du peuple en mai et juin 2023, entre autres.Le Comité permanent de l’AN résumera la cinquième session et donnera des opinions sur la préparation de la sixième session . - VNA