Hanoi (VNA) – Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a commencé jeudi 15 août dans le cadre de sa 36e session à interroger les membres du gouvernement sur les contenus relatifs à la mise en œuvre de ses résolutions et de ses conclusions sur la surveillance thématique et l’interpellation.

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, s’exprime en ouverture de la séance d’interpellation d’un jour dans le cadre de la 36e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale, le 15 août à Hanoi. Photo : VNA

Conformément à la Loi sur les activités de surveillance de l’Assemblée nationale et des conseils populaires, lors de cette séance d’interpellation, le Comité permanent de l’Assemblée nationale examinera la mise en œuvre de ses quatre résolutions sur la surveillance thématique et quatre conclusions sur l’interpellation depuis le début du mandat jusqu’à la fin 2018, a souligné la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân.

Il s’agit de la première fois que le Comité permanent de l’Assemblée nationale exerce de nouveau sa surveillance sur les contenus qu’il a déjà supervisés, a-t-elle indiqué.

En ce qui concerne la mise en œuvre des résolutions et conclusions du Comité permanent de l’Assemblée nationale, le gouvernement a préparé dix rapports, présentant de manière assez détaillée les travaux accomplis pour chaque contenu qui ont été vérifiés et évalués par les organes de l’Assemblée nationale dans un rapport envoyé aux députés avant la 36e session.

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân s’est félicité des résultats de l’exécution des résolutions et des conclusions qui ont contribué à garantir la sécurité et la défense nationale et à accélérer le développement socio-économique.

Elle a cependant que des progrès importants sont encore réalisables pour créer des changements plus tangibles dans divers domaines, demandant aux députés d’aller droit à l’essentiel en interpellant les membres du gouvernement et à ces derniers de donner des réponses franches et précises, de fournir des explications claires et des solutions à prendre dans les temps à venir.

Par délégation du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, le ministre et président de l’Office du gouvernement, Mai Tiên Dung, a présenté un rapport sur la mise en œuvre des résolutions et des conclusions du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur la surveillance thématique et l’interpellation depuis le début du mandat jusqu’à la fin 2018. – VNA