Hanoi (VNA) - Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) pour la Sécurité publique a convoqué lundi 10 décembre à Hanoi une conférence pour examiner le travail du PCV en 2018 et fixer les tâches pour 2019, ainsi que pour recommander le personnel prévu pour des postes au sein du Comité central du PCV pour le mandat 2021-2026.

Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong (centre, 1er rang) et le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (3e à partir de la gauche) posent avec les membres du Comité central du PCV pour la Sécurité publique. Photo : VNA

Le secrétaire général du PCV et président Nguyên Phu Trong et le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc ont salué les réalisations du Comité central du PCV pour la Sécurité publique durant la dernière moitié de son mandat, affirmant qu’il avait suivi de près la direction du Comité central du PCV, de l’Assemblée nationale et du gouvernement pour accomplir la tâche d’assurer la sécurité et l’ordre public, contribuant au développement socio-économique et à l’intégration mondialeNguyên Phu Trong a décrit la nomination de personnel prévu pour des postes au sein du Comité central du PCV pour le mandat 2021-2026 comme un contenu important de l’agenda pour améliorer la qualité du personnel, du leadership du PCV et de la combativité, répondant ainsi à la demande de défense de la sécurité nationale et de maintien de l’ordre et de la sécurité sociale dans le nouveau contexte.Le leader du PCV a demandé au Comité central du PCV pour la Sécurité publique de passer en revue les résultats obtenus et de remédier aux carences dans l’édification du PCV afin de continuer à construire une force de sécurité publique révolutionnaire, bien exercée et moderne.Dans la prochaine période, il a appelé l’attention sur l’édification du PCV, l’éducation politique et idéologique et l’amélioration des activités du PCV, ajoutant que chaque responsable et chaque membre de la force de sécurité publique devait faire preuve d’exemplarité en restant absolument loyal au PCV, à la nation et au peuple.Les participants à l’événement ont écouté un rapport sur les résultats des nominations du personnel prévu pour les postes du Comité central du PCV pour le mandat 2021-2026, avant de voter pour choisir des candidats susceptibles de briguer des sièges au Comité central du PCV pour le mandat de 2021-2016. – VNA