Hanoï, 22 avril (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du comité de pilotage national pour l'organisation des 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), a présidé le 22 avril une réunion avec les ministères et les secteurs pour faire le point sur les préparatifs des Jeux de la région, le plus grand événement sportif.

Lors de la réunion. Photo : VNA



Le vice-Premier ministre a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de continuer à travailler étroitement et efficacement les uns avec les autres pour résoudre les problèmes et assurer le succès des Jeux.



Tran Duc Phan, directeur général adjoint de l'Administration des sports du Vietnam, a indiqué que les préparatifs pour les SEA Games 31 étaient pratiquement terminés et que le pays était maintenant prêt pour l'événement.



Le comité d'organisation a ordonné la réalisation de plans pour garantir la sécurité, les soins de santé, la sécurité en cas de pandémie, la logistique, les services publics et les transports. Il a également rendu publics les règlements des compétitions, les guides et les horaires des compétitions.



Jusqu'à présent, il a reçu des inscriptions de plus de 7.800 délégués, entraîneurs et athlètes de 11 pays d'Asie du Sud-Est, ainsi que de plus de 2.500 journalistes nationaux et étrangers. Il a également invité près de 1.300 arbitres, superviseurs et officiels techniques internationaux pour les Jeux, a noté Tran Duc Phan.



Les localités accueillant des compétitions ont également travaillé dur pour se préparer pour les Jeux.



Le responsable a ajouté désormais à la cérémonie d'ouverture, le comité d'organisation continuera d'examiner les préparatifs, de former des bénévoles et de mettre en œuvre des plans pour assurer la sécurité et l'ordre.

Les SEA Games 31 auront lieu du 5 au 23 mai à Hanoï et 11 autres localités. Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues le 12 mai et le 23 mai, respectivement. Environ 7.000 sportifs de 11 pays participeront à 40 sports.

Il aura lieu à Hanoï et dans 11 localités voisines, à savoir Bac Ninh, Bac Giang, Nam Dinh, Ha Nam, Hoa Binh, Hai Phong, Phu Tho, Hai Duong, Quang Ninh, Ninh Binh et Vinh Phuc. La capitale accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que 18 sports.- VNA