Prague (VNA) - Le Comité de l'ASEAN en République tchèque (ACP) a remis le 7 février à Prague des denrées alimentaires à la Fédération tchèque des banques alimentaires.Cette initiative a été lancée pendant la période où la population était gravement touchée par la pandémie de COVID-19 et est devenue une activité régulière du Comité de l'ASEAN en République tchèque.Cette année, en tant que président tournant du Comité, l'ambassade de Malaisie en République tchèque a présidé cette activité.Les ambassadeurs et les représentants des ambassades de six pays du Comité de l'ASEAN en République tchèque, à savoir l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam, ont solennellement remis des denrées alimentaires de première nécessité à la Fédération tchèque des banques alimentaires . Ces produits seront distribués aux Tchèques défavorisés pour les aider à surmonter leurs difficultés.Répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Mme Nguyen Dieu Linh, chargée d'affaires du Vietnam en République tchèque, a déclaré que l'ambassade du Vietnam en République tchèque participait activement aux activités caritatives dans ce pays européen, considérant cela comme une initiative visant à renforcer la solidarité et la coopération entre les pays de l'ASEAN et le gouvernement et peuple tchèques.Cette année, l'initiative a également attiré la participation des élèves de l'école primaire Perini à Prague. -VNA