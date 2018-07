Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Depuis le début de l’année, le chiffre d’affaires à l’import des marchandises depuis la Chine à Ho Chi Minh-Ville a atteint plus de 8,1 milliards de dollars, soit une hausse de 2,4 milliards de dollars par rapport à la même période de l’année passée, selon le Département municipal des douanes.

Le groupe de marchandises en tête sont notamment ordinateurs, produits et pièces détachées électroniques (plus de 2,5 milliards de dollars); machines, équipements (plus de 1,1 milliard de dollars); acier (plus de 719 millions de dollars)...

Selon les premières statistiques du Département général des douanes, au premier semestre de l’année, le chiffre d'affaires à l'import des marchandises du Vietnam a atteint plus de 110 milliards de dollars. Le Vietnam a importé des produits de la Chine d'une valeur estimée à environ 30 milliards de dollars, soit 29% de la valeur totale des marchandises importées du pays. -VNA