Hanoi (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a rencontré lundi 24 octobre à Hanoi 108 modèles dans les mouvements d’émulation patriotique, le développement socio-économique et le maintien de la défense et de la sécurité de la province de Vinh Long (Sud).

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc (centre) lors de la rencontre à Hanoi, le 24 octobre. Photo : VNA

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Bui Van Nghiem, a souligné les réalisations dans la construction du Parti et du système politique, ainsi que la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.Il a rendu compte des efforts locaux pour stimuler le redressement et le développement socio-économiques post-pandémie, faciliter la production et les activités commerciales, prendre soin de la santé publique, assurer la sécurité et l’ordre sociaux, maintenir la défense et la sécurité et consolider la solidarité.Saluant les efforts dans tous les domaines de l’organisation du Parti, de l’administration et des habitants de Vinh Long, le président Nguyên Xuân Phuc a salué les 108 modèles qui ont apporté des contributions substantielles à la province.Pour améliorer les activités d’émulation patriotique dans les temps à venir, il a demandé à Vinh Long de poursuivre l’émulation et de récompenser de manière créative tout en organisant de nombreux mouvements d’émulation à grande échelle afin que ses fonctionnaires, employés publics et l’ensemble du système politique puissent conjuguer leurs efforts et prendre la tête de ces campagnes.Le chef de l’Etat a suggéré qu’une mesure d’économie susceptible de créer une bonne dynamique consiste à organiser correctement les mouvements d’émulation à de nombreux niveaux et dans de nombreux secteurs.Il a espéré que les modèles d’émulation présents à la rencontre deviennent une dynamique pour les mouvements d’émulation locale, et que ces dynamiques à Vinh Long se développent plus fortement et obtiennent de nouveaux succès. – VNA