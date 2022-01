Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a rendu visite à la Police de Hô Chi Minh-Ville et inspecté l’état de préparation au combat pour assurer la sécurité pendant la fête du Nouvel An lunaire du Tigre 2022.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc inspecte la garde d'honneur, le 24 janvier. Photo : VNA



Le chef de l’Etat a salué le rôle clé des forces de sécurité publique dans le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la paix sociaux de Hô Chi Minh-Ville en 2021, en particulier pendant la quatrième vague de Covid-19.

La Police de Hô Chi Minh Ville a appréhendé la situation en matière de sécurité, s’est employée à prévenir et à mettre en échec les actes d’opposition des forces hostiles, à renforcer la lutte contre la criminalité et à assurer la sécurité et l’ordre sociaux, servant d’appui solide au pouvoir et au peuple, a-t-il noté.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc à Hô Chi Minh-Ville, le 24 janvier. Photo : VNA



Le président Nguyên Xuân Phuc a recommandé au ministère de la Sécurité publique, à la Police de Hô Chi Minh-Ville de mener à bien les politiques sur les traitements pour les cadres, policiers décédés ou blessés durant leur mission en plein lutte contre l’épidémie.

Evoquant l’évolution complexe et imprévisible de la situation de cybersécurité et de sécurité non traditionnelle, il a exhorté la Police de Hô Chi Minh-Ville à œuvrer activement avec les administrations et les secteurs pour assurer la sécurité politique, l’ordre et la paix sociaux avant, pendant et après le Têt du Tigre.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc à Hô Chi Minh-Ville, le 24 janvier. Photo : VNA



Le chef de l’Etat a également demandé à la Police de Hô Chi Minh-Ville de se coordonner avec les organes concernés pour accélérer l’enquête et la poursuite des actes répréhensibles, les affaires de violence faite aux enfants.

Travaillant par la suite avec le Commandement de Hô Chi Minh-Ville, il a hautement apprécié les efforts des cadres et soldats de la 7e Circonscription militaire et du Commandement de Hô Chi Minh-Ville pour accomplir avec brio leurs missions en temps de paix, notamment pendant plus de 100 jours de lutte contre le Covid-19 dans la mégapole du Sud.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc lors de l'événement à Hô Chi Minh-Ville, le 24 janvier. Photo : VNA



Le président a demandé à la 7e Circonscription militaire en général, au Commandement de Hô Chi Minh-Ville en particulier à maintenir l’état de préparation au combat pour assurer la sécurité du Têt du Tigre 2022 et se coordonner avec d’autres forces pour maitenir la sécurité politique, l’ordre et la paix sociaux. – VNA