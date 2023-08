Hanoï (VNA) - Le 30 août 2023, le président Vo Van Thuong a décidé de commuer la peine de mort en emprisonnement à perpétuité pour 11 condamnés.



Cette décision a été prise sur la base des études de propositions du président de la Cour populaire suprême, du président du Parquet populaire suprême et du président du Bureau présidentiel, ainsi que des études de nombreux aspects.



Cette décision démontre la clémence et la politique humanitaire du Parti et de l’État, ouvrant à ces condamnés une voie vers la vie, le changement et la possibilité de retourner dans leurs familles et la communauté.-VNA