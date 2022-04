Quang Tri (VNA) – En l’honneur du 47e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975), du 50e de la libération de la province de Quang Tri (1er mai 1972), une cérémonie de lever de drapeau a eu lieu samedi matin aux sites historiques nationaux spéciaux de deux rives Hiên Luong-Bên Hai.



L'événement a été organisé par la province de Quang Tri, en présence du président Nguyen Xuan Phuc, du ministre de la Défense Phan Van Giang, du président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien. Il a également vu la participation de Mères héroïnes du Vietnam, de vétérans, d’habitants locaux...

Rappelant les moments historiques de Quang Tri pendant les années de guerre, Nguyen Dang Quang, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti, a souligné les efforts de sa localité depuis sa libération en 1972 pour surmonter les difficultés et se développer, améliorer les conditions de vie de sa population.Après la cérémonie de lever de drapeau, plusieurs activités ont été organisées, dont un défilé militaire et une course de bateaux sur la rivière Ben Hai...