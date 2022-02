Le président Nguyen Xuan Phuc (7e à partir de la gauche) lors de l'événement. Photo: VNA

Binh Dinh (VNA) - À l'occasion du 233e anniversaire de la victoire de Ngoc Hoi - Dong Da, dans l'après-midi du 15 février, le président Nguyen Xuan Phuc a assisté à la cérémonie d’inauguration du temple Tay Son Tam Kiet dans la province de Binh Dinh (Centre).



Ce temple est inscrit dans le cadre du projet d’agrandissement et de modernisation du musée Quang Trung. C’est un monument historique national spécial qui est situé dans la ville de Phu Phong, district de Tay Son, province de Binh Dinh.



Le temple est dédié aux frères Nguyen Nhac, Nguyen Hue et Nguyen Lu. Tay Son est le nom donné à ces trois frères au 18e siècle. Originaires de Tây Sơn (d'où leur nom), ils se révoltent en 1771 contre les seigneurs du Sud, les Nguyen. Ils remportent plusieurs victoires. Sous le nom de Quang Trung, Nguyen Hue se proclame empereur en 1788. Il meurt en 1792.



Les victoires de la dynastie de Tay Son dans les batailles contre le Siam (1785) et les Qing (1789) par le roi Quang Trung Nguyen Hue, ont laissé des traces importantes dans l'histoire du Vietnam.



A cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc a eu une séance de travail avec les autorités de la province de Binh Dinh. Il les a encouragées à chercher à mieux exploiter les atouts et avantages locaux pour accélérer le développement économique local tout en assurant le bien-être social.



Le même jour, le chef de l’Etat a assisté à la mise en chantier du barrage de Phu Phong, district de Tay Son, province de Binh Dinh. Le projet représente un investissement total de plus de 750 milliards de dongs, visant à assurer l’approvisionnement en eau pour la vie quotidienne, la production agricole, l'industrie, l'aquaculture et améliorer l'environnement écologique dans la région. Nguyen Xuan Phuc a également visité le complexe de villégiature et de loisirs Hai Giang Merry Land dans la ville de Quy Nhon. -VNA