Le président Nguyen Xuan Phuc s'exprime à la séance de travail avec la permanence du Comité provincial du Parti de Quang Binh , le 15 juin. Photo: VNA

Quang Binh (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a appelé mercredi la province de Quang Binh (Centre) à exploiter ses propres avantages uniques pour se développer, notamment à faire du tourisme un fer de lance de son économie.

Selon le chef de l’Etat, Quang Binh possède des conditions naturelles propices telles que des plages bleues et des forêts vertes, ainsi que des infrastructures pratiques dont un aéroport, un port.

En travaillant le 15 juin avec la permanence du Comité provincial du Parti de Quang Binh, Nguyen Xuan Phuc a suggéré à la province d’adopter une vision à long terme sur le développement, de considérer le tourisme comme un secteur stratégique, de chercher à accélérer le développement de l'écotourisme, du tourisme d'aventure, du tourisme sportif et du tourisme culturel, etc.

Le chef de l’Etat a déclaré que la province devait se concentrer sur quatre piliers : le tourisme, l'agriculture intelligente, le développement industriel et le développement durable de l'économie maritime.

Quang Binh doit utiliser efficacement le budget public pour développer des infrastructures dans les zones peuplées des minorités ethniques, améliorer fortement son climat des affaires et de l’investissement, et promouvoir la transformation numérique dans la prestation des services publics, a-t-il souligné. Il est en outre important de garantir la sécurité et la défense nationale et de renforcer la lutte contre la criminalité liée à la drogue et à la contrebande...

A cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc a rendu visite et offert des cadeaux à la mère héroïque vietnamienne Nguyen Thi Tru et au vétéran de la guerre Nguyen Thong dans la ville de Dong Hoi.

Le même jour, le chef de l’Etat est allé offrir de l'encens à la mémoire du général Vo Nguyen Giap à son repos à Vung Chua - Dao Yen, commune de Quang Dong, district de Quang Trach, province de Quang Binh. -VNA