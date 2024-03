Binh Dinh (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a eu lundi 4 mars dans la ville de Quy Nhon une séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de la province de Binh Dinh (Centre).

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê s'exprimant lors de la séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de la province de Binh Dinh. Photo: VNA

Le plan d’aménagement de Binh Dinh a été approuvé, avec pour objectif de faire de la province un centre économique maritime et portuaire, un centre scientifique et technologique, un centre d’innovation et d’application de l’intelligence artificielle important du pays, ainsi qu’un grand centre touristique du pays et un centre de connexion pour le Centre-Nord et le littoral du Centre, les Hauts-Plateaux du Centre, le Couloir économique Est-Ouest, a-t-il indiqué.Pour y parvenir, Binh Dinh doit s’en tenir à ces objectifs, tandis que l’administration centrale, l’Assemblée nationale, le gouvernement doivent créer des conditions favorables en termes de politiques et de répartition des ressources financières, a-t-il demandé.La province de Binh Dinh possède également un riche patrimoine culturel et historique. Par conséquent, le développement du tourisme doit être étroitement lié à la préservation de la culture, a ajouté le dirigeant.En 2023, la province a atteint et dépassé 17 des 19 indices de développement socio-économique. Son produit intérieur brut régional (PIBR) a augmenté de 7,61% (classé 17e sur les 63 provinces et villes, 6e sur les 14 provinces et villes dans le Centre-Nord et le littoral du Centre et première sur les cinq provinces et villes dans la région clé du Centre.Soulignant que Binh Dinh avait obtenu de nombreux résultats dans tous les domaines, le plus haut législateur a cependant estimé que malgré son développement rapide, l’échelle de son économie reste encore modeste, estimée environ 5 milliards de dollars, de même que son PIBR par habitant, estimé à 78,19 millions de dôngs.Binh Dinh doit donc accélérer la mise en œuvre des tâches définies pour compenser les années affectées par la pandémie de Covid-19, en identifiant le développement socio-économique comme la tâche centrale, la construction et le remodelage du Parti comme la tâche essentielle, et en renforçant les activités des agences élues, a-t-il déclaré.Lors de sa tournée de travail à Binh Dinh, le président de l’Assemblée nationale est allé encenser le roi Quang Trung - Nguyên Huê et les généraux éminents de la dynastie des Tây Son (1778 -1802). Il a également rendu visite et offert des cadeaux à la mère héroïne Lê Thi Khuong et à la famille du blessé de guerre Dinh Duong Hai. – VNA