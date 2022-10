Photo: ministère des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 10 octobre à Hanoï, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu une délégation de membres de la Chambre des représentants des États-Unis, en visite au Vietnam.



Le ministre Bui Thanh Son a déclaré se réjouir du développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 27 ans. Il a affirmé que les États-Unis étaient l'un des partenaires de premier rang du Vietnam, souhaitant que le partenariat intégral entre les deux pays continue à se développer sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du régime politique de chacun. Il a déclaré que le Vietnam soutenait les États-Unis pour renforcer la coopération avec la région afin de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région comme dans le monde.



La délégation américaine a affirmé que le Congrès des États-Unis considérait le Vietnam comme l'un des principaux partenaires dans la région, soutenant constamment un Vietnam puissant, indépendant et prospère. Les congressmen ont affirmé qu’ils joueraient un rôle actif pour renforcer le consensus au sein du Congrès et de l'administration des États-Unis sur le soutien au développement des relations avec le Vietnam.



Lors de la réunion, les deux parties ont souligné que la coopération pour traiter les conséquences de la guerre était importante pour le processus de réconciliation et d’instauration de la confiance entre les gouvernements et les peuples des deux pays. Elles ont convenu de promouvoir la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel tels que les sciences et technologies, l'éducation et la formation, le changement climatique, la transition énergétique, l'amélioration du climat d'investissement et le maintien des chaînes d’approvisionnement… Les deux parties ont également échangé des vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Elles ont convenu de renforcer la coopération dans le cadre du partenariat stratégique États-Unis-ASEAN.



Durant son séjour, la délégation américaine a eu une rencontre avec le président de la Commission des sciences et technologies et de l’environnement de l’Assemblée nationale, Le Quang Huy, et a participé à un séminaire à l’Académie diplomatique du Vietnam.-VNA