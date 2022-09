Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville (droite) et John Kerry, envoyé spécial des États-Unis pour le climat. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, a reçu le 4 septembre John Kerry, envoyé spécial des États-Unis pour le climat.

Lors de la réunion, John Kerry a déclaré que les États-Unis et le Vietnam disposaient de bonnes relations dans de nombreux domaines et devraient renforcer leur coopération pour mettre en œuvre efficacement les politiques pour lutter contre le changement climatique.

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, il a déclaré que c'était un domaine dans lequel les États-Unis et de nombreux pays dans le monde ont fixé des objectifs spécifiques et les mettent en œuvre.

Le monde est dans une "course" à la transition vers une économie de l'énergie propre, a souligné John Kerry, espèrant que le Vietnam promouvra conjointement ce processus.

Pour sa part, Nguyen Van Nen a affirmé que la lutte contre le changement climatique et la promotion de l'utilisation des énergies propres étaient toujours une attention du Parti et de l'État du Vietnam, ce qui se reflétait dans la signature et la délivrance de documents liés à ce contenu.

Actuellement, la mégapole du Sud a mis en place des solutions pour le développement des énergies renouvelables et étudie pour donner des recommandations visant à éliminer rapidement les problèmes liés aux mécanismes et politiques, créant les conditions pour un développement rapide et pratique des énergies propres dans la ville en particulier et au Vietnam en générale.-VNA