Hanoi (VNA) - Les étudiants en informatique pourront tester leurs compétences lors du Championnat du monde Microsoft Office Specialist (MOS) – Viettel 2020.

Lors de la cérémonie de lancement du Championnat du monde MOS – Viettel 2020. Photo : VNA

Le concours s’adresse aux étudiants des universités et des lycées et a été lancé mardi 10 décembre à l’Université du commerce extérieur de Hanoi. L’édition 2020 est financé par le groupe Viettel.



Lors de la cérémonie de lancement, le co-chef du comité d’organisation du championnat, Doàn Hông Nam a indiqué que les candidats testeront leurs compétences dans Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft Powerpoint en utilisant les versions 2016.



Chaque examen aura un premier prix, trois deuxièmes prix, six troisièmes prix, 15 prix d’encouragement et un prix espoir, d’autres prix individuels et collectifs. La valeur totale des prix devrait être de milliards de dôngs.



Les trois champions nationaux représenteront le Vietnam au Championnat du monde MOS qui se tiendra en Californie, aux États-Unis l’année prochaine.



L’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh apprécie hautement le voyage de 10 ans du Championnat du monde MOS au Vietnam, a déclaré son secrétaire permanent Nguyên Anh Tuân.

Lancé au Vietnam en 2010, le concours est un terrain de jeu intellectuel utile et significatif pour les jeunes, contribue à promouvoir la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage de l’informatique selon les normes internationales.



Le concours joue également un rôle important en augmentant le niveau intellectuel des compétences en informatique de bureau chez les jeunes, contribuant ainsi à améliorer la qualité des ressources humaines vietnamiennes.



Le concours sera mis en œuvre à l’échelle nationale, organisé conjointement par l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, IIG Vietnam, le ministère des Sciences et des Technologies, le ministère de l’Information et de la Communication et le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. – VNA