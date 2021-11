Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Centre de coopération pour la formation Vietnam-République de Corée a été inauguré le 30 novembre dans le Parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville, dans la mégapole économique du Sud.

Il s'agit d'un modèle de formation pour adapter, développer et fournir des ressources humaines de haute qualité aux normes sud-coréennes dans les hautes technologies, contribuant ainsi au Programme de développement des ressources humaines et de la culture de Ho Chi Minh-Ville pour la période 2020 - 2025 et au Programme national de développement de hautes technologies d’ici 2030.

Photo: VNA

Ce projet est déployé sur la base d'une coopération entre le Centre de formation du Parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville et l'Institut sud-coréen des technologies industrielles (KITECH), avec la participation du Centre pour le développement des industries auxiliaires de Hô Chi Minh-Ville (CSID) et d'entreprises vietnamiennes et sud-coréennes.

Selon Nguyen Anh Thi, chef du Comité de gestion du Parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville, les activités du Centre apporteront de nombreux avantages concrets aux entreprises vietnamiennes et sud-coréennes, en aidant à normaliser les capacités professionnelles des employés, et donc en augmentant la productivité du travail et contribuant davantage à la réussite des entreprises. -VNA