Da Nang (VNA) - Le Camp d'été du Vietnam 2023, qui a réuni de jeunes Vietnamiens exceptionnels vivant dans de nombreux pays et territoires du monde entier, s'est achevé le 1er août à Da Nang, au Centre.La cérémonie de clôture a été organisée conjointement par le Comité d'État chargée des Vietnamiens à l'étranger, relevant du ministère des Affaires étrangères, et les agences concernées.Dans son discours, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, également présidente du Comité, a souligné que la 18e édition du Camp d'été avait renforcé le rôle des jeunes Vietnamiens d'outre-mer dans le développement national.Les participants ont eu l'occasion de visiter des sites historiques, de rendre hommage aux ancêtres et aux héros nationaux, ainsi que d'échanger avec des jeunes dans différentes localités.120 jeunes vietnamiens exceptionnels venus de 26 pays et territoires ont voyagé dans 10 villes et provinces du Vietnam du 18 juillet au 1er août, avec Da Nang comme destination finale. Ils ont également contribué à hauteur de près de 200 millions de dôngs (8.442 dollars) à des activités caritatives.Nguyen Minh Thang, un membre du camp, a déclaré que cette expérience lui avait permis de renforcer ses liens avec sa patrie d'origine et de mieux comprendre la situation socio-économique du pays.