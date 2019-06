Le vice-Premier ministre cambodgien, Samdech Sar Kheng prend la parole à la cérémonie. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Une cérémonie de remise du cadeau du gouvernement vietnamien au secteur de l’éducation du Cambodge a eu lieu le 25 juin dans la province de Prey Veng, à 100 km à l’est de la capitale cambodgienne de Phnom Penh.

Y étaient présents entre autres le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur cambodgien, Samdech Sar Kheng, le ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sport, Hang Chuon Naron, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Vu Quang Minh, ainsi que plus de 1.550 étudiants de l'Université Chea Sim Kamchaymear.

Le cadeau comprend des autocars, des machines agricoles et du matériel technique d'une valeur d’un million de dollars.

S’exprimant à la cérémonie, le vice-Premier ministre cambodgien, Samdech Sar Kheng, a remercié les dirigeants vietnamiens pour leur attention et leur aide envers le secteur de l'éducation et de la formation du Cambodge.

Ce don contribuera à promouvoir la formation technique dans les universités cambodgiennes, et à améliorer ainsi la qualité de la formation des ressources humaines du pays.

À cette occasion, il a remis l’Ordre royal du Cambodge à l’ambassadeur du Vietnam, Vu Quang Minh, et à plusieurs cadres vietnamiens pour leurs contributions au secteur de l’éducation et de la formation du Cambodge. -VNA