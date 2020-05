Lors de la cérémonie. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Le 20 mai à Phnom Penh, des représentants de l'organe législatif du Cambodge ont reçu 30.000 masques de protection offertes par l'Assemblée nationale du Vietnam à l'Assemblée nationale et au Sénat du Cambodge, contribuant au combat contre la pandémie de COVID-19 à ce pays.

L’événement a vu la présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale cambodgienne Leng Peng Long, du président de la 8e commission de l'Assemblée nationale Lok Kheng, de l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Vu Quang Minh et de nombreux responsables législatifs cambodgiens.

S'exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire général Leng Peng Long a affirmé que ce cadeau contribuerait en partie à répondre aux besoins de l'Assemblée nationale cambodgienne en fournitures médicales pour prévenir le COVID-19, ainsi qu'à aider le Royaume à lutter contre l'épidémie, ajoutant que ce cadeau représentait la solidarité d'amitié entre les peuples des deux pays.

L'ambassadeur vietnamien Vu Quang Minh a affirmé que la coopération étroite entre les deux organes législatifs des deux pays sur les canaux de coopération bilatéraux et multilatéraux a grandement contribué à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement des populations des pays de la région et du monde entier.

Dans le contexte où l'épidémie de COVID-19 continue d'avoir un impact négatif sur le développement et a causé une grande perte de vies humaines dans le monde, plus que jamais, toutes les nations devaient unir leurs forces pour lutter ensemble contre cette maladie, a souligné le diplomate vietnamien, tout en appréciant les grandes réalisations du gouvernement cambodgien obtenues dans l'oeuvre de construction et de développement national, en particulier dans la prévention du COVID-19. –VNA